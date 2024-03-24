AKP'de İstanbul seçimi değerlendirmesi: Makas açılmadı

AKP'de İstanbul seçimine ilişkin yapılan değerlendirmede, İstanbul’da bir ay öncesine kadar yüzde 15’i bulduğu belirtilen kararsızların oranı, son haftaya girilirken yüzde 6-7’lere kadar gerilediği ifade edildi. Buna rağmen iki aday arasındaki makasın açılmadığı yorumu yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, yarışın en fazla merak edildiği yerlerin başında İstanbul geliyor.

AKP'de yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul’da bir ay öncesine kadar yüzde 15’i bulduğu belirtilen kararsızların oranı, son haftaya girilirken yüzde 6-7’lere kadar geriledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu gerilemeye rağmen, iki aday arasındaki makas açılmadı.

Bu sebeple DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti seçmeninin tutumunun yanı sıra, kararını sandık başında verecek olan ‘son dakikacılar’ sonucun belirlenmesinde etkili olacak.

AKP'deki değerlendirmelerde de oy verme gününe kadar henüz kararını vermemiş olan seçmenlerin, sandık başındaki kararlarının İstanbul’un yeni başkanının belirlenmesinde büyük etkisi olacağı tespiti yapılıyor.