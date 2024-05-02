AKP'de Özel-Erdoğan zirvesi: Öğretmenler, emekliler, Gezi tutukluları...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde CHP Lideri Özel ile gerçekleştiği görüşmede, "Cumhurbaşkanı için ayrılan sandalyeye" oturdu. Özel görüşmede, ataması yapılmayan öğretmenleri, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sorunları ve Gezi tutuklularını gündeme getirdiği öğrenildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Zirve toplam 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşme, sekiz yıl sonra AKP ve CHP genel başkanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olarak da tarihe geçti.

Görüşme ilk kez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasıyla takvime alındı. Erdoğan’a nezaket telefonu eden Özel, “Ülke meselelerini konuşmak” istediğini de dile getirdi. Telefon konuşmasının ardından taraflar ilk kez TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan’ın, “Çay daveti üzerine” yüz yüze görüştü. Görüşmede, zirvenin tarihi kararlaştırıldı.

ZİRVEDEKİ İLKLER

CHP, görüşme yerinin Çankaya Köşkü ya da TBMM olmasını istese de Erdoğan, AKP Genel Merkezi’ni tercih etti. Görüşme yerinin AKP Genel Merkezi olması nedeniyle ilk defa bir CHP Genel Başkanı, AKP genel merkezine gitmiş oldu.

Ziyaret nedeniyle AKP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. İktidara yakın pozisyon almayan medya kuruluşlarının muhabirleri de ilk defa AKP Genel Merkezi’ne girebildi. CHP Lideri Özel, saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’ne girdi. Özel’e, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da Özel’in yanında yer aldı. CHP heyetini AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel’in görüşmeye bir çanta ve iki poşetle girmesi dikkati çekti.

BOŞ SANDALYE DETAYI

AKP, görüşme devam ederken basınla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, üç sandalyeden birinin boş olduğu dikkatlere takıldı. AKP kaynakları, Erdoğan'ın solundaki bir koltuğun boş olmasını, “O koltuk normalde Genel Başkanlık makamına ait bir koltuk. Ancak bizim bir Cumhurbaşkanımız olduğu için Sayın Erdoğan, tam merkezdeki koltukta oturmayı tercih etti” diye konuştu. AKP kaynaklarının, CHP heyetinin oturma düzeninden rahatsız olması nedeniyle oturma düzeniyle ilgili bilgiyi basına sızdırdığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşmede Özel'in, ataması yapılmayan öğretmenlerin yanı sıra emeklilerin sorunlarını, asgari ücretteki artış talebini, belediyelere kayyum atanmasını, müfredat değişikliğini, Gezi tutukluları ile hasta tutukluları da gündeme getirdiği vurgulandı.

MESAFE ALINABİLİR

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini aktardı. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği şikayetlerin çözümü noktasında mesafe alınabileceği yönünde umutları olduğunu kaydeden CHP yetkilileri, “Sayın Erdoğan, şikayetleri dinledi, gerekli notları aldı. Çözümü noktasında mesafe alınabileceği yönünde umut verdi” dedi.