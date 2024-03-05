AKP'de seçim korkusu: 3 maddede parti içi eleştiriler neler?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinde "yeni hikaye yazamıyoruz" özeleştirisi yapıldığını belirterek, parti içerisindeki üç eleştiriyi yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, seçim sürecine ilişkin kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında, AKP içerisinde yapılan eleştirileri yazdı.

Babacan AKP kulislerine dayandırdığı yazısında, AKP'de "yeni hikaye yazamıyoruz" özeleştirisi yapıldığını belirterek, yapılan eleştirileri 3 maddede topladı.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"AKP kulislerinde, ‘yeni hikaye yazamıyoruz’ özeleştirisi ise sürüp gidiyor. Yapılan değerlendirmeleri şu noktalarda toplamak mümkün;

1- İdeal adayları bulup çıkartamadık. Adayların yanlış belirlenmesinden çok, aday adaylarının yeterince iyi olmaması sorunu yaşadık. Güçlü ve dinamik isimler bulamadık. Her aday, diğerlerinden iyi olduğu için gösterildi.

2- Kampanyalarda vadettiklerimiz halka çok bildik ve tanıdık geliyor. Bunca seçimin ardından söylenecek yeni bir söz kalmadı. Zaten genel seçimlerden yeni çıktığımız için seçmene her şey bildik geliyor. İnandırıcılık sorunu yaşanıyor.

3- Muhalefete yönelik son seçimlerde kullanılan ‘teröristlerle iş birliği yapıyorlar’ algısı artık iş yapmıyor. Güvenlik ve savunma alanında atılan adımlar eskisi gibi coşku yaratmıyor, ekonomik krizin gölgesinde kalıyor. Türk astronot ve ilk savaş uçağı Kaan’ın yarattığı rüzgar ise bir yere kadar."