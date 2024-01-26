AKP'de üyelik oyunu!

Ankara'da yurttaşlar iradeleri dışında AKP'ye üye yapıldıklarını öğrendi. Bu durumun bir algı oluşturma çabası olduğu ve suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kayhan AYHAN

Ankara'da bir grup yurttaş kendilerinin AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.

Ankara Yenimahalle İlçe Teşkilatı'na annesi üye yapılan avukat İdil Tetik, "Parti üyeliğini e-devlet üzerinden sorgulayan annem ve arkadaşları AKP’ye üye olarak kaydedildiğini tespit etmişler. Oysa AKP’ye hiçbir zaman ne sempati duymuş ne de üyelik başvurusu yapmış insanlar bahsettiklerimiz. Bu işlem annemin ve birçok arkadaşının bilgisi ve rızası dışında gerçekleşmiş.

Bu sahte üyelik kaydının siyasi partiye nasıl bir menfaat sağladığını çözemedim doğrusu. Sorduğum siyasi partilerden de bir menfaat olmadığını, sadece ne kadar çok üyesi olduğu ve seçimlerde ne kadar kesin oyları olduğuna dair bir hesaplama ve değerlendirmeler için önem taşıdığını belirttiler. Ancak aslında biraz daha konuyu irdelediğimde sahte üyeliklerin sayıları ile anket sonuçlarını etkilemek ve seçmeni manipüle ederek 'nasıl olsa onlar kazanacak algısını' yaratmak için kullandıklarını fark ettim" dedi.

KONTROL SAĞLANMALI

Bu durumun demokrasiyi sarsan hileli bir seçim işlemi olduğunu kaydeden Tetik, "Aynı zamanda vatandaşların kişisel verilerin ele geçirilmesi ve işlenmesi dışında, özel evrakta sahtecilik suçlarının işlenmesi de söz konusu. Bu işlemleri yapan siyasi iktidarın il ilçe başkanlıkları olunca, savcılıklar maalesef harekete geçmemektedir. Ayrıca iktidarın yurttaş bilgi ve verilerini hukuksuzca kendi lehine kullanması nasıl bir seçim süreci içerisinde olduğumuzu bize net bir şekilde gösteriyor. Tüm yurttaşlarımızın e-devlet uygulaması üzerinden siyasi parti üyelik sorgulaması yapmasını ve üyelik yapmadığı halde üye yapılmış olan kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması demokrasi açısından önemli" ifadelerini kullandı.