AKP'den, Betimar'ın yayınladığı anketlere tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Betimar'ın yayınladığı anketlere tepki gösterdi. Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Betimar Araştırma, oy verme işleminden önce İstanbul ve Ankara'da CHP'yi yüksek farkla önde gösteren anket sonuçları paylaştı.

Buna göre saat 17.00'de paylaşılan anketlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana'da CHP'nin önde olduğu görüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söz konusu anketlere ilişkin tepki gösterdi.

"Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir" diyen Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur" ifadelerini kullandı.