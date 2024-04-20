AKP'den CHP'ye geçen 60 bin nüfuslu ilçede belediyenin 719 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı
Yerel seçimde AKP'den CHP'ye geçen Ankara'nın yaklaşık 60 bin nüfuslu Kahramankazan ilçesinde Belediye'nin 719 milyon borcu olduğu tespit edildi.
31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra AKP'nin kaybettiği belediyelerdeki borç miktarları açıklanmaya devam ediyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi de AKP'den CHP'ye geçen belediyeler arasındaydı. Kahramankazan'da CHP'nin adayı Selim Çırpanoğlu yüzde 49,5 oyla yeni belediye başkanı olmuştu. AKP ise yüzde 43,7 oy almıştı.
Yeni yönetim, Kahramankazan Belediyesi’nin 719 milyon 21 bin 571 TL borcu olduğu tespit etti.
Yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı Kahramankazan'da Belediye'nin borçları kalem kalem yazılırken afiş belediye binası önüne asıldı.
Kahramankazan Belediyesi’nin 31 Mart itibarıyla borçları şöyle:
Piyasa Borçları: 161 milyon 525 bin TL
Kent Meydanı Yapım İşi: 120 milyon TL
Türk Ekonomi Bankası: 45 milyon 413 bin TL
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 37 milyon 600 bin TL
Vergi Dairesi: 29 milyon 145 bin TL
Emanetler Bekleyen Ödemeler: 26 milyon 479 bin TL
Vakıflar Bankası: 25 milyon 364 bin TL
Taşınmaz Kültür Varlıkları: 20 milyon 855 bin TL
Emekli Sandığı: 13 milyon 920 bin TL
Sosyal Güvenlik Kurumu: 13 milyon 162 bin TL
Alınan Depozito ve Teminatlar: 5 milyon 438 bin TL
Kazan Belediyesi Net LTD.ŞTİ: 1 milyon 135 bin TL
Asgari Ücret Destek Prim Tutarı: 932 bin 646 TL
İller Bankası: 750 bin 350 TL
Ankara Kalkınma Ajansı: 143 bin TL