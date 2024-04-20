AKP'den CHP'ye geçen 60 bin nüfuslu ilçede belediyenin 719 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı

Yerel seçimde AKP'den CHP'ye geçen Ankara'nın yaklaşık 60 bin nüfuslu Kahramankazan ilçesinde Belediye'nin 719 milyon borcu olduğu tespit edildi.

31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra AKP'nin kaybettiği belediyelerdeki borç miktarları açıklanmaya devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi de AKP'den CHP'ye geçen belediyeler arasındaydı. Kahramankazan'da CHP'nin adayı Selim Çırpanoğlu yüzde 49,5 oyla yeni belediye başkanı olmuştu. AKP ise yüzde 43,7 oy almıştı.

Yeni yönetim, Kahramankazan Belediyesi’nin 719 milyon 21 bin 571 TL borcu olduğu tespit etti.

Yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı Kahramankazan'da Belediye'nin borçları kalem kalem yazılırken afiş belediye binası önüne asıldı.

Kahramankazan Belediyesi’nin 31 Mart itibarıyla borçları şöyle:

Kazan Belediyesi LTD.ŞTİ.: 21 milyon 154 bin TL

Piyasa Borçları: 161 milyon 525 bin TL

Kent Meydanı Yapım İşi: 120 milyon TL

Türk Ekonomi Bankası: 45 milyon 413 bin TL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 37 milyon 600 bin TL

Vergi Dairesi: 29 milyon 145 bin TL

Emanetler Bekleyen Ödemeler: 26 milyon 479 bin TL

Vakıflar Bankası: 25 milyon 364 bin TL

Taşınmaz Kültür Varlıkları: 20 milyon 855 bin TL

Emekli Sandığı: 13 milyon 920 bin TL

Sosyal Güvenlik Kurumu: 13 milyon 162 bin TL

Alınan Depozito ve Teminatlar: 5 milyon 438 bin TL

Kazan Belediyesi Net LTD.ŞTİ: 1 milyon 135 bin TL

Asgari Ücret Destek Prim Tutarı: 932 bin 646 TL

İller Bankası: 750 bin 350 TL

Ankara Kalkınma Ajansı: 143 bin TL