AKP'den CHP'ye geçen Zonguldak Belediyesi'nin borcu açıklandı

Yerel seçimde AKP’den CHP'ye geçen Zonguldak Belediyesi'nin borcunun 1 milyar 153 milyon 308 bin 77 lira olduğu açıklandı. CHP’li Belediye Belediye Başkanı Tahsin Erdem, görevde olduğu süre boyunca borçlara ilişkin bilgilendirmenin belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Siyaset 20.04.2024 15:10 Giriş: 20.04.2024 15:10

Güncelleme: 20.04.2024 15:14 Kaynak: ANKA

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