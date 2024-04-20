AKP'den DEM Parti'ye geçen Viranşehir Belediyesi için Sayıştay ve bakanlıktan müfettiş talebi

DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan, AKP’den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Seçimlerde söz verdiğimiz üzere Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından müfettiş inceleme talebinde bulunduk" denildi.

Güncel 20.04.2024 15:57 Giriş: 20.04.2024 15:57

Güncelleme: 20.04.2024 16:12 Kaynak: ANKA

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