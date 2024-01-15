AKP'den emekli maaşlarına ek zam hakkında açıklama

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına ek zam ile ilgili oran verme imkanının olmadığını belirterek, "Ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşları ile ilgili konuştu.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ise ek zamma çevrildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli aylıkları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok" dedi.

"Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar" diyen Güler, "Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" ifadelerini kullandı.