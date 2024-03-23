AKP'den emeklilerle ilgili açıklama: "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim"

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bugün Ankara'daki yarın İstanbul'daki mitinglerini iyi dinleyelim" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara yarın ise İstanbul'da büyük mitinglerini gerçekleştirecek.

Ankara mitingi öncesi soruları yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere yönelik düzenlemeler konusunda Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'da yapacağı açıklamalara işaret etti. Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini belirten Akbaşoğlu, emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

Haber Global'e konuşan Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün büyük Ankara mitingindeyiz. Cumhurbaşkanımız hem ulusal anlamda hem de uluslararası önemli mesajlar verecek. Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten bir çalışan kesim söz konusu ve sosyal güvenlik haklarını elde etmiş emekli olarak, bu çalışmasının karşılığını verdiği primlerle doğru orantılı bir şekilde kendisine yansıyan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme noktasında emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri de yansıdı.

Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Emeklerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Kamu bankarlı için promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundararak bir takım düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."