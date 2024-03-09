AKP'den ihraç edilen başkan, 'zimmetine para geçirme' iddiasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıllarda AKP'den ihraç edilen ve bağımsız olarak görevini sürdüren Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı ‘zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da ‘zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla makamında gözaltına alınan belde belediye başkanı tutuklandı.

Geçtiğimiz yıllarda AKP'den ihraç edilen ve bunun üzerine bağımsız olarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Muammer Işıklı, belediye memuru H.A. tarafından şikayet edildi.

Belediyede görevli memur H.A, 2023 Eylül ayında Sinanpaşa Kaymakamlığı’na verdiği dilekçede Işıklı hakkında çok sayıuda iddiaya yer verdi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.A, verdiği şikayet dilekçesinde, Işıklı'nın zimmetine para geçirdiği, görevi kötüye kullandığı, mobbing uyguladığı, maaşları geç ödediği ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri kopardığı iddiasında bulundu.

Şikayetin ardından Işıklı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan dava kapsamında dün makamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"RESMİ OLARAK HİÇBİR ZAMAN MAKBUZ KESİLMEDİ"

H.A. şikayet dilekçesi ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer vermişti:

"Kendisi belediyenin tahsilat kasasından istediği zaman gelip, 3 bin, 5 bin TL olarak yani o gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor. Nereye kullandığı da belli değil. Ama orada çalışan arkadaşımız verilen rakamları yanındaki not defterlerine bu rakamları yazıyor. Bir müddet sonra gelip kendisi ‘ne kadar oldu?’ diyerek ödüyor. Normalde kasanın kapatılması lazım ama bizim kasa 15 günü de geçiyor, bir ayı da geçiyor ve öyle kapatılıyor. Normalde kasa kapatmanın bir limiti var ama biz bu limiti geçiyoruz.Bunun yanında beldedeki sulama kuyuları mühürlü. Ama kendisi çiftçilere sulama yapmaları için mühürleri açtırdı. Bunun karşılığında çiftçilerden belli ücretler alınıyor ama ne kesilen bir makbuz var ne de bir başka belge var. Ayrıca belediyenin biçerdöverleri var 2 tane ve bunlar 2 yıldır çalışıyor. Ama resmiyette hiçbir zaman makbuz kesilmedi. Ben bunları Sinanpaşa Kaymakamlığı’na verdiği şikayet dilekçesinde de belirttim."