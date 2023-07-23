AKP'den İstanbul hazırlığı: Memleketine dönmek isteyene teşvik planı

AKP iktidarı, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için hazırlığa girişti. Bu kapsamda yaz aylarını 'memleketlerinde geçiren' emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

AKP'nin, hem deprem hem de yerel seçimlere yönelik İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladığı öne sürüldü.

İddiaya göre ilk hedef, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi.

Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

Sabah'ın haberine göre; yapılan hazırlık ile ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek.

İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grubun olduğu ve öncelikli hedef kitle olarak bu grubun belirlendiği belirtildi.

Bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak.

İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.