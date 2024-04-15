AKP'den MHP'ye geçen Gediz Belediyesi'nin borçları belediye binasına asıldı

Kütahya'da AKP'den MHP'ye geçen Gediz Belediyesi'nin güncel borçları belediye binasına asıldı. Afişe göre, Gediz Belediyesi'nin 262 milyon 692 bin 156 TL borcu bulunuyor. Borçları oluşturan başlıklar ise şöyle sıralandı: Kurum ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, emekli kıdem tazminatı kredileri, iller bankasından alınan krediler.

Güncel 15.04.2024 11:42 Giriş: 15.04.2024 11:42

Güncelleme: 15.04.2024 11:52 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA