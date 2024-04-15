AKP'den MHP'ye geçen Gediz Belediyesi'nin borçları belediye binasına asıldı
Kütahya'da AKP'den MHP'ye geçen Gediz Belediyesi'nin güncel borçları belediye binasına asıldı. Afişe göre, Gediz Belediyesi'nin 262 milyon 692 bin 156 TL borcu bulunuyor. Borçları oluşturan başlıklar ise şöyle sıralandı: Kurum ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, emekli kıdem tazminatı kredileri, iller bankasından alınan krediler.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP’den MHP’ye geçen belediyenin borçları belediye binasına astırıldı.
Gediz’de 31 Mart’ta sandıktan birinci parti olarak çıkan MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, önceki dönemin borçlarının sıralandığı afişi belediye binasına astırdı.
Gediz Belediye binasına asılan pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.
Afişte yer alan bilgiye göre, Gediz Belediyesi'nin güncel olarak 262 milyon 692 bin 156 TL borcu bulunuyor.