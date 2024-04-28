AKP'den Özel-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Neler konuşulacak?

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmede ekonomi meselesinin konuşulacağını söyledi. Usta, görüşmenin Beştepe'de gerçekleşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Usta, görüşmenin büyük bir ihtimalle Beştepe'de gerçekleşeceğini söyledi.

Görüşme konusunda tarih vermeyen AKP'li Usta, görüşmede ekonominin gündemde olmasını beklediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmeye ilişkin ekonomi vurgularını hatırlatan Usta, "Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey" dedi.

Kanal7'de konuşan AKP'li Leyla Şahin Usta şunları söyledi:

"Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."