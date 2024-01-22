AKP'den 'turistik uzay yolculuğu' eleştirilerine yanıt

AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Alper Gezeravcı'nın uzaya turist olarak gitmediğini söyleyerek, "Alper Gezeravcı orada bilim dünyasına katkı sağlayacak, 13 deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti" dedi.

AKP'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezeravcı'nın Türk Uzay Bilim Misyonu için uzaya gittiğini söyledi.

55 milyon dolar olduğu belirtilen bir ücret karşılığında Gezeravcı'nın bu yolculuğu yaptığına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt veren Aydemir, şunları dedi: "Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi. Alper Gezeravcı, orada bilim dünyasına katkı sağlayacak, 13 deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti."

25 yıldır uluslararası uzay istasyonunda, 15 ülke ve çeşitli özel firmaların gerçekleştirdiği deney sayısının 3 bin 500 olduğunu söyleyen Aydemir, buradaki deney sayılarının artması gerektiğini, Türkiye'nin de bunun öneminin farkında olduğunu söyledi. Aydemir, Alper Gezeravcı'nın uzaya hem dünya hem Türkiye açısından büyük bir misyonu gerçekleştirmek üzere gittiğinin savundu.