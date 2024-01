AKP'den YRP'ye geçen Gülpınar'dan eski partisine: "Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?"

AKP'de MKYK üyeliği yapan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyince partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kasım Gülpınar, eski partisine "Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?" diye sordu.

AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılan ve Şanlıufa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Kasım Gülpınar, istifa sürecine dair konuştu.

Gülpınar, eski partisine "Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?" diye sordu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Gülpınar, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi.

Gülpınar, "Benim belediye başkanlığı için dosyam, başvurum yok. Genel başkan danışmanıyım, keyfim yerinde. Ben 15 günde bir MKYK toplantısına giriyorum. Benim Şanlıurfa’ya gitmek gibi kesinlikle ne talebimde, derdimde yok. Zaten öyle bir şey olsa, ben cumhurbaşkanımıza gidip ‘Efendim ben Şanlıurfa’ya gitmek istiyorum’ derdim. Ama şimdi halk kalkıp da ‘Biz değişim istiyoruz değişim’ diyor ve adres olarak Kasım Gülpınar’ı gösteriyorsa ben de AKP Genel Merkezi’ne şunu sorarım: Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gülpınar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benimle sıkıntı var ama onun da ne olduğunu söylemiyorsun. Ama ben de siyaset yapıyorum. Şimdi ben bu halka ne diyeceğim? Halk ayağa kalmışken büyük bir fedakarlığı göze aldım. Bütün projemi yapmışım. Türkiye’de siyaseti bırakıp yurtdışına yerleşme gibi planım vardı. Şimdi bu halka sırtımı dönsem, ben bir daha Şanlıurfa’ya dönemem, giremem."

Gülpınar, AKP'ye dönüşünün gerçekleşme ihtimaline dair bir soruya verdiği yanıtta ise söz konusu durumun ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Yani bu vakitten sonra nasıl döneyim? Ne olacak ki geri dönmek için? Toplantılar, her şey bittikten sonra ben de istifa ettim. Başka bir yola girmişim. Geri dönüşü yok. İstifadan önce genel başkanla değil ama partinin üst düzey yetkilileri bir araya gelip görüşmüş. O noktada beni çağırdılar. Benimle oturup toplantı yapıyorlar. Ben de dedim ki ‘Bu vakitten sonra olur mu yani?’ Formül üretmeye çalışıyorlar. Formülü yok bu işin. Şimdi ne diyeceğim ben size? Formülü üretecekseniz buyurun üretin. Ben makam peşinde değilim. Ben en istemediğim görevi istiyor konumundayım. Niçin? Halk için. Madem siyaset halka rağmen değil, halk için yapılır. Biz öyle gördük. Cumhurbaşkanımızın da fikri budur.

"ŞANLIURFA ÇOK İSTİSMAR EDİLDİ"

Maalesef o perdelemeler, o karalamalar, o yanlış bilgilendirmeler her zaman olduğu gibi biz her seçimde, her zaman bunu gördük. Ama o zaman tabii başarı olunca bunlar göz ardı ediliyor demek ki. Başarı olunca hiç kimse yapılan yanlışı görmüyor. Ama bunu da bu kadar istismar etmemek lazım. Tamam Şanlıurfa halkı oyunu AKP’ye sorgulamadan veriyor. Bu işlerde AK Parti sevdalı ama bunu da çok da istismar etmemek lazım. Daha önce bu konu Şanlıurfa’da çok istismar edildi."