AKP denetimden “rica ile” kaçmış

2021’de denetim programında olan Giresun Belediyesi’nin, 2022 ve 2023 yılları denetim programından çıkarıldığı tespit edildi. Sayıştay kaynakları, “rica üzerine” denetlenmediğini savundu.

Mustafa BİLDİRCİN

Denetim raporlarına yönelik makaslama ve sansür iddiaları ile tartışılan Sayıştay, AKP iktidarında asıl işlevinden uzaklaşarak büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Kurum, tüm baskılara karşın hemen her denetim döneminde yüzlerce usulsüzlüğü açığa çıkarsa da usulsüzlüğün adresi AKP'li belediyeler, bulguları görmezden geldi.

Sayıştay denetçilerinin, “Suya yazı yazıyoruz” ifadeleri ile etkisizliğini dile getirdiği Sayıştay denetimlerine yönelik çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Sayıştay kaynaklarının iddiasına göre, AKP’li Giresun Belediyesi, “rica üzerine” 2022 ve 2023 yılı denetim programından çıkarıldı.

BirGün’e konuşan Sayıştay denetçileri, il belediyelerinin bütçesine bakılmaksızın her sene denetlendiğini ancak AKP’li Giresun Belediyesi’ne istisna sağlandığını öne sürdü. 2021 yılı denetimleri kapsamında denetlenen belediyenin, “Rica üzerine” 2022 ve 2023 yılında denetlenmediğini belirten Sayıştay kaynakları, “AKP’li başkan denetlenmek istemiyormuş” dedi.

PAZARLIK GELENEĞİ

Sayıştay kaynaklarının iddiasının ardından gözler, Giresun Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen son denetim kapsamında hazırlanan rapora çevrildi. Belediye’nin, 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bazı tespitler, şunlar oldu:

2021 yılında gerçekleştirilen toplam 68 ihalenin 12 tanesinin açık, 56 tanesi ise pazarlık usulüyle yapılarak rekabet ortadan kaldırıldı.

Belediyeye ait 149 taşınmaz işgal edildi ve işgalcilerin çıkarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.

Belediye ihalelerinde, gerekli şartlar oluşmamasına karşın pazarlık yöntemi genel bir uygulama haline getirildi.