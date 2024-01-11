AKP depremzedeyi mağdur etmekte kararlı

Maraş depremlerinin ardından Hatay’da, depremzedelere toplu fatura gönderildiği öğrenildi. Yurttaşlar, gönderilen binlerce liralık elektrik faturalarına isyan etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Maraş merkezli 6 Şubat depremleri, 11 kentte büyük yıkımlara yol açtı. Depremlerin üzerinden geçen 10 aya rağmen deprem bölgesindeki kentlerin mevcut sorunlarının büyük bir bölümü çözülmedi. Çok sayıda sorunla karşı karşıya bırakılan depremzedeler, enerji faturaları ile bir kez daha mağdur edildi.

Elektrik dağıtım şirketleri, depremin ardından haziran ayına kadar ertelenen elektrik faturalarını toplu şekilde göndermeye başladı. Konteynerde yaşayan bir yurttaşa 16 bin 406 TL ve depremde hasar alan evinde yaşamak zorunda kalan bir yurttaşa ise 4 bin 999 TL elektrik faturası kesildiği öğrenildi. Depremzedelerin büyük bölümü, 10 bin TL’yi aşan toplu faturalara isyan etti.

KONTEYNERE TOPLU FATURA

Depremden kaynaklı mağduriyetleri giderilemeyen, enerji faturaları ile mağduriyetleri daha da katlanan depremzedelere yeni dönemde de toplu fatura kesildiği belirlendi. Faturaların 6 ya da 11 aylık olarak toplu kesildiği öğrenildi. Depremde Hatay Kırıkhan’da yaşadığı ev yıkılan ve yaşamını konteynerde sürdüren bir yurttaşa 16 bin 406 TL elektrik faturası gönderildi. Faturanın son ödeme tarihinin ise 18 Ocak olduğu kaydedildi.

Depremde hasar gören ve “Orta hasarlı” olarak sınıflandırılan evinde yaşamak zorunda kalan bir yurttaş da yüksek elektrik faturasıyla karşı karşıya bırakıldı. Yurttaşın altı aylık kesildiği belirtilen elektrik faturasının tutarı 4 bin 999 TL oldu. Faturanın son ödeme tarihine ise 15 Ocak olarak yazıldı.

Fotoğraf: BirGün

İKİRCİKLİ DURUM

Hataylı depremzedelere yaşatılan mağduriyete tepki gösteren CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yurttaşların telefonlarına gelen, “Fatura borcunuz bulunmamaktadır” mesajlarına rağmen geçmiş dönem borçlarının yeni dönem faturalarına yansıtıldığını ifade etti. Kara, “Faturaları yurttaşlarımızın ödemesi asla mümkün değildir” dedi.

Kara, şunları söyledi: “Depremzede yurttaşlarımızın faturalarının hazineden karşılanması gerektiğini sürekli olarak vurguladık. Maalesef ikircikli bir durum yaşıyoruz. Yardım konusuna gelindiğinde, kira yardımı olan 3 bin TL’yi dahi 11 ayda güncellemediler. Lakin, fatura konusuna gelince toplu şekilde tahsilat yapmak isteniyor. Evini, işini ve sevdiklerini kaybetmiş insanlarımız henüz yaşanabilir bir hayata ulaşabilmiş değiller.”

HAZİNE’DEN KARŞILANMALI

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “En başından itibaren söylediğimiz gibi faturaları taksitlendirme ya da erteleme işlemine başvurmadan depremzede yurttaşlarımız için en temel hak olan elektrik ve diğer temel hizmetler sağlanmalı, fatura bedelleri hazine tarafından karşılanmalıdır. En azından bu sefer depremzedenin sesine kulak verilsin ve böyle ağır bir külfet yüklenmesin.”