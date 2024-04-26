AKP döneminden kalan borçlar binaya asıldı

Haber Merkezi

Edirne’nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu Belde Belediye Başkanı Ahmet Köprü, AKP’den devraldığı belediye borçlarını afişle belediye binasına astı. Afişte, 3 bin 400 nüfuslu belde belediyesinin borcunun 16 milyon 106 bin TL olduğu belirtildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Edirne’nin İpsala Yenikarpuzlu Belde Belediyesi 44 yıl sonra CHP’ye geçti. Belediye Başkanı Ahmet Köprü, iki dönemdir AKP’de olan 3 bin 400 nüfuslu belde belediyesinin 16 milyon 106 bin liralık borcunu belediye binası dışına astığı pankartla kamuoyuna açıkladı.

Başkan Köprü, "Seçim yatırımı olarak çok sayıda personel alımı yapılmış. Önümüzdeki günlerde personel sayısında eksiltmeye gideceğiz" dedi. Köprü, seçim öncesinde ‘Belediyenin borcu yok hatta parası var’ şeklinde söylemlerin dile getirildiğini belirterek, bilgi kirliliğini gidermek amacıyla borç tablosunu belediye binasına astığını kaydetti.