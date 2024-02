AKP, FETÖ itirafçısının babasını aday gösterdi

AKP'nin FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve ABD'de Fethullah Gülen'e yaptıkları ziyareti anlatan iş insanı Mustafa Can Pekdemir'ın babası Halil Pekdemir'i Pamukkale Belediye Başkan adayı gösterdiği belirtildi. Mustafa Can Pekdemir'in 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya yaptığı ziyarete ilişkin "Fethullah Gülen'in buradaki villasında ağırlandık. Villanın yanında misafirler için ayrılmış küçük odalar vardı. Fethullah Gülen vakit namazlarından çıkıp sohbetler yapıyordu" itirafında bulunmuştu.

AKP, Pamukkale Belediye Başkanlığı için FETÖ'den yargılanan iş insanı Mustafa Can Pekdemir'in babasını aday gösterdi.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Denizli'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Mustafa Can Pekdemir'ın babası Halil Pekdemir, AKP'nin Pamukkale Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Mustafa Can Pekdemir, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ'nün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 145 sanıktan biriydi.

KHK İLE KAPATILAN DERNEKLE ABD'YE GİTTİ

Etkin pişmanlıktan faydalandığı için tutuksuz yargılanan Mustafa Can Pekdemir, duruşmada yaptığı savunmada, Pekdemir marketler zincirindeki görevi nedeniyle bugüne kadar 30'a yakın yurt dışı seyahati yaptığını, bu seyahatlerden birinin de üyesi olduğu, 15 Temmuz sonrası kanun hükmünde kararname ile kapatılan Denizli İş adamları Derneği (DİAD) yönetimi ile ABD seyahati olduğunu söyledi.



"GÜLEN'İN VİLLASINDA AĞIRLANDIK"



DİAD yöneticileri Serdar Kundak, Ali İhsan Kahveci ve Huzeyfe Kaya ile birlikte ABD'ye gittiklerini, Nex York'tan Pensilvanya'ya geçip Fethullah Gülen'i villasında ziyaret ettiklerini belirten Pekdemir, "ABD gezimiz 7 gün sürdü. Gezinin 4. gününde Ali İhsan Kahveci bize Pensilvanya'dan bilgi geldiğini söyleyerek, 'Şu an müsaitmiş, gideceğiz' tarzında şeyler söyledi. Birçok işadamı ve siyasetçinin bu tür ziyaretler yaptığını bildiğim için sakınca görmedim. New York'tan 3 saatlik yolculukla Pensilvanya'ya geçtik. Fethullah Gülen'in buradaki villasında ağırlandık. Villanın yanında misafirler için ayrılmış küçük odalar vardı. Fethullah Gülen vakit namazlarından çıkıp sohbetler yapıyordu. İkindi namazından sonra hepimizin TV'lerde gördüğümüz koltuğunda yarım saat dini içerikli sohbeti oldu" dedi.

AİLEDEN BİRÇOK İSİM YARGILANDI



Mustafa Can Pekdemir'in babası Halil Pekdemir'in AKP'den aday gösterilmesi dikkat çekti. Öte yandan Pekdemir ailesinden pek çok isim FETÖ üyeliğinden yargılanmıştı.