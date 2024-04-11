AKP, Gazze ikiyüzlülüğünü gizleme çabasında: Hassasiyetimizi dünya bilirken…

Filistin sorununa dair ikiyüzlü tutumu seçim sonuçlarına etki eden AKP’de panik hakim. Durumu toparlamaya çalışan Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, mazlumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya bilirken, maalesef içimizdeki İrlandalılar bunu seçim propagandası malzemesi yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedirler” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, ezilen insanlar konusunda, mazlumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya bilirken, maalesef içimizdeki İrlandalılar bunu seçim propagandası malzemesi yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedirler." dedi.

Elitaş, AKP Ankara İl Başkanlığı tarafından AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Programı"nda partililere hitap etti.

18’İNCİDE OLMADI

AKP'nin kurulduğu günden beri girdiği 18 seçimin 17'sinden birinci parti olarak çıkmayı başardığını belirten Elitaş, şöyle konuştu:

"Her sandık sonuçlarından sonra değerli Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz gelenek haline gelmiş balkon konuşmasını yaptı. Her balkon konuşması, 'nasıl demokrasi olur'un yolunu gösterdiği imza atılan bir konuşmaydı. 18 sandığın 17'sinde birinci çıkmayı başarmış, milletin gönlünü fethetmiş, onlarla beraber yürümekten gurur duyan bir teşkilatın lideri olarak hep bize seslendi. 18'inci sandık geldiğinde istediğimiz sonucu elde edemedik. Sonuçlar üzerinden, Cumhurbaşkanı'mızın 18. balkon konuşmasını ifade ettiği gibi milletimiz bize bir mesaj vermiştir. O mesajı anlama ve o mesajın doğrultusunda bundan sonraki hareketlerimizi devam ettirme yönünde mesajı aldığımızı ifade ettik."

‘İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR’

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini öne süren Elitaş, şunları söyledi:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin, mazlum milletlerin bulunduğu yerde, gelişmiş ülkelerin bulunduğu coğrafyada, halkla konuştuğunuz zaman Gazze'deki soykırıma karşı, orada yapılan zulme karşı 'kim en önce mücadele ediyor', 'kim en büyük tepkiyi gösteriyor' derseniz, dünyanın her yerinde Recep Tayyip Erdoğan adını duyarsınız. Gazze'de, Filistin'de, Türk'üm dediğiniz takdirde 'Recep Tayyip Erdoğan' diye size sarılan insanları görürsünüz. Ama maalesef özellikle bu seçim süreci içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı, AK Parti'ye karşı, icraatlarımıza karşı bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, ezilen insanlar konusunda, mazlumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya bilirken, maalesef içimizdeki İrlandalılar bunu seçim propagandası malzemesi yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedirler. 31 Mart tarihinden sonra yine bu haksızlık devam etmektedir. Yine bu yanlışlık devam etmektedir. Hükümetimizi, Cumhurbaşkanı'mızı bu konuda iftira kampanyalarıyla zor durumda bırakmaya çalışan içimizdeki insanları da mübarek bayram vesilesiyle Allah rızası için sağduyuya davet ediyorum."

"SUÇLU ARAMA DÖNEMİ DEĞİL, MESAJLARI ANLAMA DÖNEMİNDEYİZ"

Elitaş, seçim süreci boyunca çok çalıştıklarını, Ankara'nın çeşitli ilçe ve beldelerini gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük gayret gösterdik. Gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe birlikte çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Ama milletimizin takdiri bu, 'başımızın tacı' dedik. Bundan sonraki süreçte artık suçlu arama dönemi değil, mesajları anlama dönemindeyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği talimat doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde vatandaşımızın verdiği mesajları tahlil etmeye gayret ediyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz beyin jimnastiği yapıyoruz. Belki 200 tane sorun sayabilirsiniz, bunların 150-160'ı yereldir. Ama genel olan sorunları da yerel olan sorunları da değerlendirip, mesajları çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza sunacağımız rapor doğrultusunda bu mesajın ne olduğunu, çözüm yollarının da ne olduğunu sizlerle paylaşacağımızı ümit ediyorum.”