AKP Gençlik Kolları, İsrail'i protesto etmek için yarım saat Starbucks'ta oturdu
AKP Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etmek için 81 ildeki Starbucks şubelerinde Filistin atkısı ile yarım saat oturdu.
AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 81 ildeki Starbucks şubelerinde yarım saat boyunca Filistin atkısı ile oturarak "yer kapatma eylemi" gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bu 'eylem' ile Filistin halkına destek verdiklerini öne süren İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e dur demek için Starbucks'ta oturduklarını ifade etti.
"#SayStop DİYORUZ"
Starbucks'tan fotoğraf da paylaşan İnan, "AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz" ifadelerine yer verdi.
📣 | 𝐀𝐧 𝐢𝐭𝐢𝐛𝐚𝐫𝐢𝐲𝐥𝐞 AK Parti Gençlik Kolları (AK GENÇLİK) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak ‘𝐲𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐭𝐦𝐚 𝐞𝐲𝐥𝐞𝐦𝐢’ gerçekleştiriyoruz. 🇹🇷 🇵🇸— Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) October 27, 2023
Bu eylemimiz,… pic.twitter.com/bFzBQqnpUC