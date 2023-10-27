AKP Gençlik Kolları, İsrail'i protesto etmek için yarım saat Starbucks'ta oturdu

AKP Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etmek için 81 ildeki Starbucks şubelerinde Filistin atkısı ile yarım saat oturdu.

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 81 ildeki Starbucks şubelerinde yarım saat boyunca Filistin atkısı ile oturarak "yer kapatma eylemi" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu 'eylem' ile Filistin halkına destek verdiklerini öne süren İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e dur demek için Starbucks'ta oturduklarını ifade etti.

"#SayStop DİYORUZ"

Starbucks'tan fotoğraf da paylaşan İnan, "AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz" ifadelerine yer verdi.