AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Anketlerde Mansur Yavaş önde çıkıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, canlı yayında Ankara'ya ilişkin anketlerdeki son durumu açıkladı. Şen, Ankara'daki araştırmaların çoğunda CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, partisi tarafından yaptırılan son seçim anketinin sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yapılan anketlerin çoğunda Mansur Yavaş'ın önde çıktığını belirten Şen, "Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Şen, "Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Şen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.

Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız yirmi senedir, otuz senedir orada. İkinci bir beş seneyi İstanbul kaldırmaz. Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni."

YENİDEN REFAH'LA İLGİLİ İDDİALAR

Yeniden Refah Partisi'nin "adaylarını çekecekleri iddialarına" da değinen Şen, "Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır" dedi.

Şen, İzmir anketlerine ilişkin ise şöyle konuştu:

"İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza Bey orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak için çalışıyor."