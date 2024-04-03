AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: YSK, isabetli kararla cinneti sonlandırdı

YSK'nin oy çokluğuyla aldığı kararı değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Van'da yaşanan mazbata kriziyle ilgili açıklama yaptı.

YSK'nin oy çokluğuyla aldığı kararı değerlendiren Yazıcı, "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), seçimleri yüzde 55 oy alarak kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin düşürülerek Van İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine itiraz etmişti. Bu süreçte Van'da neredeyse ara verilmeksizin protestolar gerçekleştirildi. DEM Parti de Van İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin kararın iptali için YSK'ye başvuruda bulundu. YSK, oyçokluğuyla itirazı kabul ederek mazbatayı DEM Parti adayına verdi.