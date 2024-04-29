AKP Genel Merkezi önünde ‘İsrail’ protestosu

AKP Genel Merkezi önünde hükümetin İsrail ile ticari ilişkisini protesto amacıyla eylem düzenlendi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı eylemde, katılımcılar ellerinde "Tüm çizgiler aşıldı, somut adım istiyoruz" yazılı pankart ile "Kısıtlama İsrail'le ticareti kesmiyor", "Kürecik radarı İsrail'in kalkanı", "Katliama değil direnişe ortak ol" yazılı dövizler taşıdı.

Direniş Çadırı gönüllüsü Harun Özkarakaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin açıklamasını hatırlatarak, "Zeybekci 'katliam ayrı, ticaret ayrı' diye bir garabet açıklama yaptı. Bu açıklamayla İsrail ile yapılan kirli ticareti normalleştirdi. Katliamı basitleştirdi. Zeybekci'nin Filistin gibi bir davası yoktur, olsa olsa İsrail gibi davası vardır. Zeybekçi'yi bu garabet açıklamasından dolayı kınıyoruz" dedi. Bu kirli siyasi ve ticari ilişkiden rahatsız olduklarını dile getiren Özkarakaş, "Somut adımlar atın, meydanda hamaset atmayı bırakın. Filistin üzerinden duyar kasmayı bırakın." dedi.