AKP Grup Başkanı'ndan partililerine sitem: Seçimi kaybettikleri için üzülmüyorlar

AKP Grup Başkanı Güler, AKP İstanbul il yönetimi ile Ankara’dan gelen partili ekibin son seçimlerin kaybedilmesine üzülmediğini iddia etti.

AKP’nin teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) oy çokluğu ile reddedilmesini Yeni Şafak’taki yazısında anlatan AKP’li yazar ve anket şirketi sahibi İhsan Aktaş, AKP’nin eski İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun ‘ıstırap çekmesini’ vurguladı.

Teklifin reddedilmesini, “’Kabul edenler, etmeyenler. AK Parti grubunun teklifi reddedilmiştir’ diyen İmamoğlu kahvesini yudumluyor” sözleriyle anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

“İmamoğlu, AK Parti grubuna bakarak kahvesini yudumlarken kamera AK Parti grubuna dönüyor. Bir önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kadrajda. Göksu o kadar derin bir ıstırap içerisinde görünüyor ki bu görüntü üzerine yüzlerce makale yazmaya değer.”

YENİLER ÜZÜLMÜYORMUŞ

Aktaş, devamında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in sözlerine dikkat çekti. Güler’in yeni AKP yönetimi hakkındaki sözlerini aktaran Aktaş, şunları yazdı:

“AK Parti 2019 yerel seçimlerinde eften-püften meseleler yüzünden seçimi kaybettiğinde seçim süreçlerinde aktif görev alan bugünkü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ilginç bir tespitte bulundu ‘İhsan bey il yönetiminde ve Ankara’dan gelenlerde bir şey fark ettim. Bizim gibi eskilerden başka kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor, sadece biz üzülüyoruz.’ Abdullah Beyin bu uyarısı üzerine insanları daha dikkatli dinledim ne kadar haklı olduğunu bizzat görmüş oldum.”