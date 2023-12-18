AKP Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Genel Kurulu yönetmede "beceriksiz ve tarafgir olduğunu" öne sürerek, Karaca'yı istifaya davet etti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Genel Kurulu yönetmede "beceriksiz ve tarafgir olduğunu" öne sürerek, Karaca'yı istifaya davet etti.

Zengin, TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biçer Karaca'nın makamının sorumluluğunu taşımakta acziyet yaşadığını ifade eden Zengin, TBMM Başkanvekili'nin Genel Kurul sırasındaki tartışmaları basın üzerinden sürdürdüğünü belirtti.

"Genel Kurulun dünkü oturumunu yöneten Biçer Karaca'nın, apaçık tarafgirliği ve yönetmedeki beceriksizliği sebebiyle Genel Kurulun çalışmalarını adeta sabote etmesinin ağırlığı altında ezildiği için şahsını suçlamaya çalıştığını" kaydeden Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurulda kendisine yönelttiğimiz haklı itirazlara veremediği cevabı, basın vasıtasıyla güya izaha ihtiyaç duymaktadır. Kendi partisinin hatiplerinin sürelerini ölçüsüz şekilde uzatan Biçer Karaca, değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı çok yakışıksız bir şekilde adeta azarlamaya kalkıştığı için şahsımın ve grubumuzun haklı tepkisi ile karşılaşmıştır. Daha önce Genel Kurulu yöneten hiçbir başkanvekilinin tevessül etmediği bir tarz benimseyen Biçer Karaca, merhum milletvekilinin konuştuğu oturumda da beceriksizliği sebebiyle, Genel Kurulun tansiyonunu kontrol edememenin sorumluluğu altındadır. Kasıtlı, önyargılı, tarafgir, beceriksiz tutumları aleniyet kazanan Biçer Karaca'yı bulunduğu koltuğa daha fazla zarar vermemesi için istifaya davet ediyorum."