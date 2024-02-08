AKP, İBB'ye karşı açtığı davayı kaybetti: Tazminat ödeyecek

İstanbul Bahçelievler’deki Kocasinan Mahallesi’ndeki taşınmazı 2015 yılından beri 'işgalci' olarak kullanan AKP, İBB’ye karşı açtığı davayı kaybetti. AKP, İBB’ye işgal tazminatı ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP'nin 2015 yılından beri 'işgalci' bir şekilde kullandığı Bahçelievler'deki binaya ilişjin açtığı davayı kazandı ve AKP'nin, İBB'ye karşı tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 14 Şubat 2020’de görülen oturumunda Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın İBB’nin mülkiyetinde olan binayı kaçak kullandığı ortaya çıkmıştı. İBB, daha AKP İlçe Başkanlığı olarak kullanılan bu taşınmazı almak ve kullanılan sürenin kirasını tahsis etmek için dava açtı.

halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre, ilk olarak Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul etti. AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın da İBB'ye ait taşınmazda işgalci olduğunu, bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığından mahkeme İBB lehine karar verdi. AKP, karara itiraz etti.

İŞGAL TAZMİNATI ÖDEYECEK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde görülen dava da sonuçlandı. Mahkeme, AKP’nin binayı 'haksız' ve 'işgalci' olarak kullandığını tesbit etti.

AKP, İBB’ye işgal tazminatı (ecrimisil) ödeyecek. Mahkeme, İBB’nin talep ettiği 1 milyon 400 bin liralık ecrimisilin 889 bin TL’sini ödemesini hüküm etti.

Bilirkişi raporunda, Bahçelievler’in Kocasinan Mahallesi 1358 ada 1 parseldeki taşınmazın, 22 Haziran 2017’de belediye adına tecil edildiğine rastlandı.

Raporda taşınmazın AKP’nin ilçe başkanlığı olarak kullanıldığı ve belediyeye kira ödenmediği de belirtildi.