AKP için seferberlik

AKP Adayı Murat Kurum’un İstanbul’u kazanma şansı düştükçe iktidar devletin tüm olanaklarını seferber ediyor. Sahaya sürülen Bakanlar, gittikleri her yerde AKP adayları için partizan gibi oy istiyor.

Haber Merkezi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un adaylık süresince gösterdiği düşük performans iktidarı panikletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu karşısında kendisini göstererek seçim sürecinde bir denge oluşturmaya çalışırken diğer yandan da devletin bütün kaynakları AKP’li adayı için seferber edildi. Erdoğan, seçim kilidinin anahtarı olan İstanbul için bu hamlelerle yetinmeyeceğini gösterdi. Bakanlar da AKP’nin İstanbul adaylarına seçim kazandırmak için birer birer sahaya sürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI KURUM’A OY İSTEDİ

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhur İttifakı'na oy toplamak için sahaya inerek, seçim propagandası yaptı. Yerlikaya, İstanbul'un Silivri ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy toplamak için esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Silivri'de esnaf ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı, yurttaşlardan Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkanı Adayı Volkan Yılmaz için oy istedi.

2019’daki tekrarlanan İstanbul seçimi düşünüldüğünde Yerlikaya’nın AKP adayı gibi çalışması ise tartışmalı. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasına rağmen yine sahneye devletin olanca gücü çıkması ile Anadolu ajansı veri akışışını kesmiş iktidar kazandık demeçleri ile halkı manipüle etmiş ve sonucunda AKP-MHP itirazı sonucu YSK eliyle seçim tekrar edilmişti.

DEVLETİN İMKÂNLARI SAHAYA SÜRÜLDÜ

Seçimlere yaklaşık 9 gün kala iktidarın neler yapacağı sorusuna kesin bir cevap verilemezken öyle görünüyor ki muhalefetin özellikle İstanbul’da yarışacağı birçok aktör sahada olmayı sürdürecek. Yerlikaya bunun son örneğini oluştursa da yaşananlar bunu kanıtlar nitelikte. Geçtiğimiz günlerde desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videoların CHP İl Başkanlığı’nda çekildiği iddiaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, henüz soruşturma sürerken CHP’ye yüklenip, Kurum’a oy istemişti. Tunç, "İstanbul para kuleleriyle falan anılmayacak, İstanbul o çirkin görüntülerle anılmayacak. İstanbul’da hizmet konuşacak” ifadelerini kullanmıştı.

Tıpkı Yerlikaya ve Tunç gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Ümraniye ve Pendik gezilerinde AKP’li aday Kurum’u överken muhalefeti de eleştirmişti. Özhaseki, İstanbul’un kentsel dönüşümü için ayrılan paranın iki katının algı için harcandığını belirtirken Bayraktar, dışa bağımlılığını düşüreceğiz vaatlerinde bulunmuştu.

Tüm bu yaşananların seçmende nasıl yankı bulacağı ise sandık sonucunda belli olacak. Ama neticede asıl kararı halk verecek. Kefenin bir kısmı Erdoğan, Murat Kurum, milletvekilleri, bakanlar, kamu kaynakları ile doluysa diğer kısımda ekonomik kriz, ülkeye yayılan gericilik, sefalete mahkûm edilen emekliler, gelecekleri çalınan gençler, yaşamlarına saldırılan kadınlar ve hakları gasp edilen işçilerle dolu.