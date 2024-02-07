AKP İl Başkanlığı kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çıktı
Bolu’da AKP İl Başkanlığı binasının giriş kapısına bırakılan paket, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Paketten çöp çıktı.
Kaynak: DHA
AKP Bolu İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketin çöp olduğu anlaşıldı.
Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde bugün saat 03.00 sıralarında AKP İl Başkanlığı binasının giriş kapısının koluna bırakılan paketi fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen uzman ekip, paketi fünye ile patlattı. Kapının camları kırılırken, paketten çöp çıktı.
Paketi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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