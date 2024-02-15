AKP İlçe Başkanı Yıldırım görevinden istifa etti

AKP Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sinop AKP Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, 2020 yılından bu yana görevde bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden 14 Şubat itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, 2020 yılından bu yana dava bildiğim, hiçbir çıkar, menfaat ve beklentim olmaksızın çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine teşkilatın önünü açmak adına 14 Şubat tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz emek veren tüm dostlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum."