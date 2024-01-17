AKP ile görüşmeler kesildi, Yeniden Refah İstanbul için 'damat'ı düşünüyor

Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılan ittifak görüşmeleri kesildi. Yeniden Refah Partisi'nde İstanbul adaylığı için Necmeddin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz isminin öne çıktığı konuşuluyor.

AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında 'İstanbul'da ortak aday' görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İktidara yakın medyada yer bulan kulis haberlerine göre, AKP'nin teklifini yetersiz bulan Yeniden Refah Partisi uzlaşıya kapıları kapattı. Parti yetkilileri, seçimlere kendi adayları ile girme noktasında karar kıldı. Necmettin Erbakan'ın damadı olan Mehmet Altınöz söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

MECLİS ÜYELİĞİ TEKLİFİ YETERLİ BULUNMADI

AKP'nin, seçimlerde özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da Yeniden Refah Partisi’nin desteği karşısında kazanılan büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği teklif ettiği öğrenildi. Ancak Yeniden Refah Partisi yetkilileri, bu teklife parti tabanından tepki geleceğini ifade ederek müzakereyi sonlandırdı.

'DAMAT' İSTANBUL İÇİN KONUŞULUYOR



İstanbul adaylığı için ise Necmeddin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün adı öne çıkıyor. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın ismi de İstanbul adaylığı için kulislerde konuşulanlar arasında...

ALTINÖZ İDDİALARI DOĞRULADI

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı olarak adı geçen Necmettin Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. İstanbul adaylığı için de Mehmet Altınöz, "Evet, doğrudur. Ben zaten İstanbul sorumlusuyum aynı zamanda. Teşkilattan arkadaşlarımız ile büyük efor sarf ettik, çok çalıştık. İstanbul adaylığı için benim ismim geçiyor, Suat Kılıç ismi de geçiyor. Doğru karar istişareler sonucu verilecektir” sözlerine yer verdi.