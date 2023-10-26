AKP ile HEDEP arasında 'militarist bütçe' tartışması: "Kız çocuklarını IŞİD’e teslim ediyorsunuz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve HEDEP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un 2024 bütçesine ilişkin “Militarist, savaş bütçesi” sözüne AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “İşte, sizin de aslında bunu söyleme acınız şundan kaynaklanıyor; artık eskisi gibi onları kandıramadığınız için, müdahale edemediğiniz için, evet, kız çocuklarını dağa çıkaramadığınız için” diye yanıt verdi. Ök’ün bu sözlerine HEDEP'li Gülüstan Kılıç Koçyiğit, “Kız çocuklarını IŞİD’e teslim ediyorsunuz, IŞİD’e. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanınız götürdü IŞİD’e teslim etti” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'li milletvekilleri ile HEDEP'li milletvekillleri arasında 'Militarist bütçe' tartışması yaşandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un 2024 bütçesine ilişkin “Militarist, savaş bütçesi” sözüne AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “İşte, sizin de aslında bunu söyleme acınız şundan kaynaklanıyor; artık eskisi gibi onları kandıramadığınız için, müdahale edemediğiniz için, evet, kız çocuklarını dağa çıkaramadığınız için” diye yanıt verince tartışma çıktı.

Ök’ün bu sözlerine HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, “Kız çocuklarını IŞİD’e teslim ediyorsunuz, IŞİD’e. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanınız götürdü IŞİD’e teslim etti” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmaya başka milletvekilleri de dahil oldu. AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, HEDEP’li Koçyiğit’in “Kim kimi dağa kaçırıyor” sözüne “Siz kaçırdınız” diye yanıt verdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, iki kadın milletvekilinin tartışmasında araya girerek, komisyonda yükselen tansiyonu düşürdü.

İki milletvekili arasındaki gerginlik daha sonra parmak sallama tartışmasına döndü. AKP’li Ök, Koçyiğit’e “Parmağını indir bir kere otur” dedi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, araya girerek komisyonda yükselen tansiyonu düşürdü.