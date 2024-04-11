AKP ile MHP, bayramlaşmada 'milletin verdiği mesajı' konuştu

AKP heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaretinde 31 Mart yerel seçim sonuçları gündeme geldi. İki partimin temsilcileri, son seçimdeki mağlubiyeti, 'milletin verdiği mesaj' olarak yorumladı.

AKP heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaretinde 31 Mart yerel seçim sonuçları gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. Uyarılar anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok" ifadelerini kullanırken, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız "Milletimizin mesaj verme kabiliyetine inanırız. Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetleri MHP'yi ziyaret etti.

MHP’ye bayram ziyareti gerçekleştiren AKP heyetinde AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin ve AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın yer aldı.

“YEREL SEÇİMLERİ TEK BİR FAKTÖRE BAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”



AKP'nin ziyareti sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Bir seçim atlattık. Sonuçları itibarıyla bakıldığında millet iradesi bu şekilde gerçekleşmiştir. Her seçim sonucunda olduğu gibi sosyal medyadan yararlanarak, malum haber kanallarında Cumhur İttifakı’nın hezimete uğradığı şeklinde bazı değerlendirmeler yapıldı. Belediye başkanlıkları boyutuyla değerlendirildiğinde evet birçok belediye başkanlığı CHP’ye ve onunla “kent uzlaşısı” adı altında ittifak yapan DEM Parti’ye geçmiş durumda. Yerel seçimleri tek bir faktöre bağlamak ve değerlendirmek mümkün değil. Çok faktörlü bir seçimden bahsediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.



“CHP’YE KİTLESEK OY HAREKETİ OLMADI”



“Millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. Uyarılar anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok” ifadelerini kullanan Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl genel meclisi üyeliklerine bakıldığında Cumhur İttifakı’nın öyle denildiği şekilde bir oy kaybı da söz konusu değil. Elbette kaybettiğimiz, yeni ilave ettiğimiz yerler var. Sayı olarak olarak önemli bir değişiklik olmadı. Belediye başkanlıklarındaki faktörler oldukça farklı. Aday faktörü, seçim bölgesi faktörü var. Eksiklikler, fazlalıklar neyse üzerinde durulacak, çalışılacak. Sayın Genel Başkanımızın ifade ve talimatlarıyla o çalışmaları yapmaya başladık. Cumhur İttifakı olarak dendiği şekilde oy kayması söz konusu değil. Ağırlıklı olarak seçmen sandığa gitmeyerek gösterdi. Tabii bu, sonuçları görmemezlikten gelme anlamına gelmiyor. Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye kitlesel bir anlamda oy hareketinin olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Kaybedilen belediye başkanlıklarını da baktığımızda her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı olarak işi daha sıkı tutup, safları sıkılaştırarak Türkiye’nin birçok sorununun çözümünde daha etkili olunacağını düşünüyorum.”

“MİLLETİMİZİN MESAJ VERME KABİLİYETİNE İNANIRIZ”



AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da şöyle konuştu:

“Bizim de çok boyutlu bir biçimde değerlendirdiğimiz bir seçim süreci oldu. Türkiye demokrasisinin tıkır tıkır işlediğini gösteren seçimlerden biri olageldi. Seçim sonuçlarını demokratik olgunlukla karşılama hususunda da Cumhur İttifakı çok güzel bir sınav verdi. Hiçbir mazeret üretmeden, 'sonuçlar şöyle oldu, böyle oldu' gibi tartışmalara mahal vermeksizin milletimizin iradesi budur. Milletimizin mesaj verme kabiliyetine inanırız. Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmaksızın, ittifakımız çok büyük olgunlukla karşıladı.”

"BAYRAM MAZLUMLARIN KURTULUŞUNA VESİLE OLSUN"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli ile MKYK üyeleri Erdoğan Yeşilsancak ve Murat Aktaş'ın yer aldığı heyetin MHP'yi ziyaretinde İsrail'in Gazze’ye saldırıları gündeme geldi. Kaderli, “Bayramlar, ülkemiz ve milletimiz adına bizlerde hep ayrı bir kardeşlik duygusu oluşturan güzel günlerimizdir. Rabb'im bu bayramların hürmetine başta ülkemiz olmak üzere bütün yeryüzündeki mazlumların ve masum insanların kurtuluşuna vesile olsun” diye konuştu

"MHP TÜRKİYE'YE GEREKLİ BİR PARTİ"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu ve Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci'nin bulunduğu heyet, MHP'yi ziyaret etti. Hikmet Aydemir, “Gösterdiğiniz başarıyı tebrik ediyorum. MHP, Türkiye’ye gerekli bir parti. Hükümet olduğumuz dönemde de çok uyumlu bir çalışma gösterdik. Kongrenizin MHP camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.