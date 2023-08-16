AKP israfın üstünü 'örtemedi'

Erdoğan döneminde rekor kıran ‘örtülü ödenek’ harcaması temmuz ayında 1 milyar TL’ye yaklaştı. Yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından harcanabilen kalemden yapılan yedi aylık toplam harcama 2,8 milyar TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz 2023’te bütçe gelirleri, Temmuz 2022’ye oranla yüzde 156’lık artarak 504 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerinin 455 milyar 840 milyon TL olduğu temmuz ayında 48,6 milyar TL’lik bütçe fazlası kaydedildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde tarihi rekorlar kıran Gizli Hizmet Giderleri, temmuz ayında da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı tarafından harcanabilen ve hesabı sorulamayan kalemden temmuz ayında yapılan harcama 2023 yılı rekorunu getirdi. Buna göre, temmuz ayında Gizli Hizmet Giderleri kaleminden 901 milyon 589 bin TL kullanıldı.

GENELGE FAYDA ETMEDİ

Kamunun harcama kalemlerinde kısıtlama öngören Tasarruf Tedbirleri Genelge’nin yayımlandığı temmuz ayına yönelik bütçe giderleri, israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de tam gaz devam ettiğini ortaya koydu. Kamunun temmuz ayı kiralama giderleri kayıtlara, 1 milyar 662 milyon 703 TL olarak geçti.

Ocak-Temmuz döneminde 6 milyar 268 milyon 339 TL’ye ulaşan kiralama giderlerinin temmuz ayına yönelik ayrıntıları, bakanlığın raporunda şöyle sıralandı:

•Taşıt kiralama: 224 milyon 437 bin TL

•Hizmet binası kiralama: 126 milyon 598 bin TL

•Hava taşıtı kiralama: 925 milyon 266 bin TL

•Personel servisi: 340 milyon

213 bin TL TEMSİL İÇİN PARA AKTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı verilerine göre, temmuz ayında 43 milyon 615 bin TL’lik temsil ve tanıtma giderine imza atıldı. Temsil ve tanıtma için kamunu kasasından ocak-temmuz döneminde çıkan toplam para ise 564 milyon 889 bin TL oldu.

MÜTEAHHİTLERE AKTI

Kamunun müteahhitlik giderleri de dikkati çekti. Bu kapsamda temmuz ayında gerçekleştirilen harcama 13 milyar 340 milyon 289 TL olarak rapora yansıdı. Kamunun Ocak-Temmuz dönemindeki müteahhitlik giderleri toplamı ise 93 milyar 644 milyon 448 bin TL seviyesine yükseldi.

İktidarın tartışmalı harcamaları arasında yer alan ve bütçe giderlerinde, “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları” olarak sınıflandırılan harcamanın bazı aylara göre dağılımı ise şöyle:

•Ocak: 1 milyar 70 milyon TL

•Mart: 1 milyar 648 milyon TL

•Mayıs: 5 milyar 505 milyon TL

•Temmuz: 1 milyar 543 milyon TL

FAİZ DUDAK UÇUKLATTI

Ocak-Temmuz döneminde kamunun faiz giderleri bakanlığın verilerinde, 312 milyar 951 milyon TL olarak yer aldı. Yalnızca Temmuz ayı faiz gideri 37 milyar 707 milyon 380 bin TL oldu. Ocak-Temmuz döneminde en yüksek faiz giderine imza atılan ayın ise 102,7 milyar TL’lik faiz gideri ile mayıs ayı olduğu bildirildi.