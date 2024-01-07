AKP, İstanbul için 'Murat Kurum' dedi: 26 ilde adaylar açıklandı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilde belediye başkan adayını açıkladı.

AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin bazı belediye başkan adaylarını duyuruldu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, toplantıda, partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilde belediye başkan adayını açıkladı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLER

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

İstanbul: Murat Kurum

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Samsun: Halit Doğan

DİĞER ŞEHİRLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çankırı: Hüseyin Filiz

Çanakkale: Julide İskenderoğlu

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğlulları

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Rize: Rahmi Metin

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan, belediye başkan adaylarını tanıtmadan önce açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail'in alçakça, barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen çoğu çocuk ve kadın 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail güçlerine karşı vatanlarını ve onurlarını savunan tüm Filistinli yiğitlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha fazla çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz.

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün nasıl Bosna'daki kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, Kafkasya'daki kardeşlerimizin mücadelesine destek verdiysek bugün de 'Suriye ile Irak ve Kudüs'te ne işiniz var?' diyenlere aldırmadan tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yılı Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü ile karşılayan, Gazzeli mazlum ve masumların sesi olan 250 bin kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bu zor zamanlarda insani değerleri adaleti ve barışı savunan herkesten razı olsun.

YEREL SEÇİM MESAJI

Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık

Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.

Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

"15 OCAK'TA SAHAYA İNECEĞİZ"

Muhalefetin ideolojik adayları nedeniyle hak ettikleri hizmetten mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin diyoruz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Nerede yaşarsa yaşasın kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta seçim startını vereceğiz ve sahaya ineceğiz.

"RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler.

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhidi bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar.

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya, bundan başka bir işe yaramaz.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ADINI 'ÖZGÜR EFENDİ' DİYE ANDI!

Özgür Efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadın bitmeye yüz tuttu.

Özgür Efendi, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdine düştü.

Özgür Efendi, siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine ağbabalarından kurtulsun.

İSTANBUL MESAJI

Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksın. Sonra kendinizi İstanbullulara adıyacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, çökme kaçınılmazdır.