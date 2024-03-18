AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, anket sonucu paylaştı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul seçimine ilişkin, "Birçok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CNN Türk'te katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kararsız seçmen ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1 de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor" ifadelerini kullandı.

"FARKLI SONUÇLAR ÇIKARIYORLAR"

"Birçok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar" diyen Kabaktepe, şunları söyledi:

"Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz. Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum."

"SEÇİMİN ÖZNELLİĞİNE GÖRE TERCİH BELİRLİYORLAR"

Kabaktepe, şunları söyledi: "Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor."