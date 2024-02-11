AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı, trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya AKP İstanbul İl Binası önünde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırılan Baltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu AKP İstanbul İl Binası önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü olayın ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baltacı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.

Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun."

AKP İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: ACIMIZ TARİFSİZ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Baltacı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah"

BAKAN KOCA: TÜM ÇABALARA RAĞMEN ARAMIZDAN AYRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baltacı'nın ölümüne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."