AKP İstanbul Milletvekili Erdem: İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım." dedi.

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım." dedi.

Erdem, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatan Erdem, "yıllarca terör örgütünü besleyen kaynaklara bakıldığında, İsveç'in de bunlardan birisi olduğunu" söyledi. Erdem, şöyle devam etti:

"İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı."