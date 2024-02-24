AKP itiraz etmişti: CHP, Saruhanlı'da aday çıkaramayacak

Partisi tarafından tekrar aday gösterilen CHP Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başvurusunun geç yapılması ve CHP'den aday gösterilememesi nedeniyle Saadet Partisi’nden aday olmak için yaptığı başvuru, AKP'nin itirazı sonucu ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Karara göre CHP, Saruhanlı'da aday çıkaramayacak.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusunda geç kalan CHP'li mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden yaptığı adaylık başvurusu İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Buna göre CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.

AKP'nin itirazı üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmemişti. CHP adaylarının Saadet Partisi listesinden seçime girmesi için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenilmişti.

CHP, bu nedenle Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı almıştı. Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AKP itiraz etmişti.