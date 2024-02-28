AKP İzmir adayına 'tarikatlar’ sorusu: Moderatör debelendi, Hamza Dağ kaçamak yanıt verdi

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ, AKP’li belediyelerin TÜGVA ve Ensar Vakfı gibi tarikat bağlantılı derneklerle protokolleri hatırlatılarak sorulan “Siz de bunlar gibi dini vakıflarla işbirliği yapacak mısınız?” sorusuna “Müftü olmaya gelmedim” şeklinde kaçamak yanıt verdi. Soruyu soran gazeteci, sosyal medyadan AKP’li Dağ’a bu protokollerin müftülük aracılığıyla değil belediye başkanlığından yapıldığını hatırlattı. Moderatörün gazeteci hakkında sarf ettiği ifadeleri ve soruyu hatalı sorması ise tepki çekti.

Cumhur İttfakı’nın AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında soruları moderatör aracılığıyla aldı. Modratör Sıtkı Şükürer gazetecilerin soruları sansürleyerek Dağ iletti ve gazetecileri ‘manşet aramakla’ suçladı.

Gazeteci Adem Sarıkaya, “Geçtiğimiz dönemlerde Ak Parti İstanbul’u yönetirken ENSAR ve ve TÜGVA gibi kurumlarla protokol imzalamıştı. Şayet İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız siz de bunlar gibi dini vakıflarla işbirliği yapacak mısınız? Eğer yapacaksanız hangi alanlarla olacak?” diye sordu.

SORUYU SORMAMAK İÇİN DEBELENDİ

Moderatör Şükürer, tam okumadığı bu soruyu Dağ’a şöyle iletti:

“Gazeteci arkadaşlarımızın soruları olacak. Onlar tabii ki manşet arayışı içerisinde. Esasında sormayı düşünmüyordum ama… Sizin seçildiğiniz takdir de ENSAR Vakfı, TÜGVA gibi kurumlar İzmir’de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz? Hayat tarzınız, vesaire vesaire…”

AKP’li DAĞ’DAN KAÇAMAK YANIT

AKP’li Hamza Dağ, yarım ve hatalı aktarılan bu soruya kaçamak yanıt verdi. Dağ’ın açıklaması şöyle: “Kapalı toplantıda da söylemiştim... Ben (İzmir) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim, il müftülüğüne talip değilim.”

GAZETECİ’DEN TEPKİ

Tam soruyu ve bu anlara ilişkin videoyu X hesabından paylaşan gazeteci Adem Sarıkaya, hem moderatörün hem de AKP’li Dağ’ın tavrına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Sarıka’yanın mesajı şöyle oldu:

“Toplantıda moderatörlük yapan Sıtkı Şükürer'e, Hamza Dağ'a sorması için bir soru verdim. Fotoğrafta görebilirsiniz. Sıtkı Bey soruyu tam yöneltmedigi gibi gazetecilerin manşet arayışında olduğunu söyleyerek durumu magazinleştirdi...

Şükrü Bey çok şükür İzmir basını olarak manşet kaygımız yok. Siz soramadınız, ben sorayım: Sn Hamza Dağ, başkan olursanız geçmiş dönemde partinizin diğer illerde yaptığı gibi Ensar ve Tügva türevleriyle protokoller imzalayacak mısınız?

Sn Hamza Dağ, ‘İzmir'e müftü değil başkan olacağım’ dediniz. Ensar ve Tügva gibileriyle protokolü müftüler değil başkanlar imzalıyor. Biz bunu sormuştuk. Büyükşehir ile çok sayıda iş yapan Sıtkı Bey de bunu sizin gibi gayet iyi bilir!”