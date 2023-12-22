AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan’a: Rabbim çocuklarımın ömründen alsın, size versin

Ankara’da AKP’nin Ordu il, ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan’a AKP Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, “Rabbim çocuklarımın ömründen alsın, size versin” dedi.

AKP Ordu Milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçim için toplantı yaptı. Toplantıda söz alan Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, Erdoğan'a “Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle kurmak istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin. Sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var sayın Cumhurbaşkanım” dedi.

AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan’a: Rabbim çocuklarımın ömründen alsın, size versinhttps://t.co/fauZ7S6Vhy pic.twitter.com/kpCkGWPvwC — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 22, 2023

Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Turap, konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araya girerek, “Onların ömrüne ihtiyacımız var" dedi.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Yüksel şunları kaydetti:

“Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik.”