AKP Kadın Kolları Yöneticisi Baltacı'nın ölümüne neden olan sürücünün 6 yıl hapsi istendi
Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isterken AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen Murat Türkyılmaz’ın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isterken AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen Murat Türkyılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Türkyılmaz’ın ‘ taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanık Türkyılmaz önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Beyoğlu İmrahor Caddesi’nde 10 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isteyen AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Murat Türkyılmaz’ın kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Türkyılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Türkyılmaz “ Araçtaki hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza anında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" ifadelerini kullanmıştı.