AKP Kadın Kolları Yöneticisi Baltacı'nın ölümüne neden olan sürücünün 6 yıl hapsi istendi

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isterken AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen Murat Türkyılmaz’ın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güncel 21.02.2024 18:23 Giriş: 21.02.2024 18:23

Güncelleme: 21.02.2024 18:28 Kaynak: İHA

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