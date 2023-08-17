AKP kaldırdı, AKP getiriyor

Millî Eğitim Bakanı Tekin, tüm müsteşarlığı döneminde uygulanan ve sonrasında devam eden sınıfta kalmama uygulamasının kaldırılacağını ifade etti. Tekin, devamsızlığa ve açıköğretime geçişe önlem alınacağını söyledi.

Nurcan Gökdemir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LİSELERE SINIF TEKRARI

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler, okul terkleri gibi bazı konulardaki çalışmalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, sınıf tekrarı ile ilgili şunları söyledi: “Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak.” Sınıfta kalma Tekin’in müsteşarlığından 1 yıl önce kaldırılmıştı. Tekin müsteşarken ve sonrasında da devam etmişti.

GEÇİŞ ZORLAŞACAK

Açık öğretime geçme konusunda da engelleyici hükümleri uygulamaya koyacaklarını belirten Tekin’in açıklamaları ana başlıkları ile şöyle: “Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11’inci sınıftan 12’inci sınıfa geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.”

“Devamsızlıkla ilgili de çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…”

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM

Bakan Tekin, deprem bölgesinde öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti. Yıkılan ya da kullanılamaz durumda 11 bin civarında dersliğin bulunduğunu belirten Bakan Tekin, 400 dolayında çelik yapılardan oluşan derslikler inşa ettiklerini bunu 4 bine çıkartmayı planladıklarını söyledi. Tekin, onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımın da tamamlandığını söyledi.

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Karma eğitime kaçamak cevap

Tekin’e, kamuoyunda tartışma yaratan karma eğitim konusundaki açıklamaları da soruldu. Tekin’e “Karma eğitime karşı mısınız?” denildi. Önceki tüm bakanların kız çocuklarının okullaşma oranlarını başarı hikayeleri olarak açıkladığı hatırlatılarak, “Siz de başka istatistikler mi var?” sorusu yöneltildi. Daha sonra kamuoyuna yansıyan “Yanlış anlaşıldım” sözlerinin de hatırlatılması üzerine Bakan Tekin, öncelikle böyle bir söz kullanmadığını, “geri adım atmış” gibi bir izlenim yaratılmasının doğru olmadığını ifade etti.



“Ben dindarım” diye başladığı sözlerine Tekin, özgürlükçü bir yaklaşımı olduğunun altını çizerek devam etti. Özetle, Bakan Tekin kız çocuklarının ayrı okullarda okumasının “Özgürlükçü” bir yaklaşım olduğuna inandığı ve bu konudaki görüşlerinde de bir değişiklik olmadığı vurgusu ile tutumunu bir kez daha açıklamış oldu.