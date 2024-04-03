AKP kaybetti, iftar çadırı gitti

Haber Merkezi

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un birçok ilçesi CHP lehine el değiştirdi. AKP'li Sancaktepe Belediyesi devir teslim yapmadan hizmetleri yarıda bıraktı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Alper Yeğin oyların yüzde 50'sini alarak mevcut belediye başkanı AKP'li Şeyma Döğücü karşısında zafer elde etti.

AKP’li belediye başkanı Şeyma Döğücü tarafından yönetilen Sancaktepe'de, belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi akşamı açılmadı. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Oylar bitti, çadır gitti. Henüz devir teslim töreni olmadı, devam ettirebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Medyascope'in haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de belediyenin verdiği iftar çadırı hizmeti, seçimin kaybedilmesinin ardından ertesi gün açılmadı. İftarını açmak için çadıra gelen yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

İftar çadırına gelip çadırı kapalı gören bir yurttaş, "Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor, sadece seçime kadarmış" dedi.