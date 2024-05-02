AKP kaynaklarından Özel-Erdoğan görüşmesindeki boş sandalye detayıyla ilgili açıklama

AKP, görüşme devam ederken basınla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, üç sandalyeden birinin boş olması dikkat çekti.

AKP kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın solundaki bir koltuğun boş olmasını, “O koltuk normalde Genel Başkanlık makamına ait bir koltuk. Ancak bizim bir Cumhurbaşkanımız olduğu için Sayın Erdoğan, tam merkezdeki koltukta oturmayı tercih etti” diye açıkladı.

AKP kaynaklarının, CHP heyetinin oturma düzeninden rahatsız olması nedeniyle oturma düzeniyle ilgili bilgiyi basına sızdırdığı öne sürüldü.