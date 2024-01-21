AKP kendi etti, kendi buldu

Mustafa BİLDİRCİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024-2028 Strateji Planı’nı hazırladı. 2022 ve 2023 yıllarına yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı rapora göre, bakanlık her 10 hedefinden üçünü gerçekleştiremedi.

Covid-19 salgını ve 6 Şubat depremleri, bazı hedeflere ulaşılamamasının gerekçesi olarak gösterildi.

KADIN İSTİHDAMI YETERSİZ

Planda, başarısızlığın itirafı niteliğinde değerlendirmelere de yer verildi. Bakanlık, kadın istihdamına yönelik politikaların yetersiz olduğunu, “Mevzuattaki eksikliklere” dayanarak itiraf etti. Planda, “Kadınların istihdamının artırılması ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması” amacıyla yayımlanan 2010/14 Sayılı Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Başbakanlık Genelgesi’nin yetersiz kaldığı kaydedildi.

CHP’li İlgezdi, bakanlığın planında yer alan ve Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170’e yapılan mobbing şikayetlerine de dikkati çekti. Mart 2011’den Kasım 2023’e kadar 133 bin 637 mobbing şikâyet başvurusu yapıldığının altını çizen İlgezdi, şunları söyledi:

“Çalışanlar işten çıkarılma kaygısı ile ağır baskı altında kalıyor. Bu da işyerlerinde mobbing olarak daha çok üzerlerine gelinmesine neden oluyor. Bu sayının büyüklüğünü anlamak için bu oranın saatte 1.2, günde 29, ayda 870, yılda ise 10 bin 585 olduğunu söylemekte fayda var. Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor.”

Çalışmanın en çarpıcı bölümü ise istihdam politikasına yönelik bölüm oldu. Bölümde, bakanlığın liyakatsiz kadrolarla idare edilmeye çalışıldığı gözler önüne serildi. Planda, çalışma ortamının yetersizliği, personelin motivasyon düşüklüğü, aidiyet duygusunun eksikliği ve nicelik yetersizliği zayıflıklar arasında sıralandı. İtiraf niteliğindeki tespitlere yönelik konuşan İlgezdi ise şunları kaydetti: “Sınavlarda mülakat ile nitelikli gençleri elerseniz, torpille adam işe alırsanız, o personel yattığı yerden maaş almak ister. Millet hizmet gibi bir duygusu olmaz, siz de ‘Bakanlığa aidiyet duymuyorlar’ diye yakınırsınız. Milletin çocuğunun hakkını yediniz, şimdi kendi kadrolarınızdan şikayet ediyorsunuz.”