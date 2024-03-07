AKP kulisi: Murat Kurum, İstanbul il örgütü ile sorun yaşıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum'un, AKP İstanbul İl Örgütü ile sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Kulislere göre, Kurum'un örgüt içinde yeterli heyecanı yaratmadığını düşünen AKP örgütü, Erdoğan'ın sahaya inip mitingler düzenlemesini istiyor.

AKP’nin yerel seçimde İstanbul adayı olarak gösterdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un AKP İstanbul İl Örgütü ile sorun yaşadığı iddia edildi.

AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre, Murat Kurum’un açıklandığı andan itibaren parti teşkilatında ve kamuoyunda heyecanı oluşturamadığı, parti teşkilatıyla arasında da bir uyumsuzluk olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, AKP kulislerinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inip mitingler düzenlesin. AKP teşkilatlarını harekete geçirmesi gerek” diye konuşulduğu öğrenildi.

Kurum ve ekibinde ise ‘teşkilatların ciddi bir zayıflık içerisinde olduğu, herkesin menfaatine göre hareket ettiği ve Erdoğan’ın sahaya inmesinin Kurumu’un aleyhine olacağı’ düşüncesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan AKP’li birçok siyasetçinin Murat Kurum’u yönlendirdiği bunun da kendi açısından olumsuz bir etkiye neden olduğu bildirildi.

İddiaya göre AKP kulislerinde “Sık sık gaflarıyla gündeme gelmesi onu psikolojik olarak da etkiledi. Kurum artık her mikrofonu eline aldığında ya da mikrofon uzatıldığında ‘yine bir gaf yapar mıyım’ tedirginliği içinde oluyor” yorumları yapılıyor.

***

GAFLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORİstanbul’un Beykoz ilçesinin hangi yakada olduğunu karıştıran Kurum, Küçükçekmece mitinginde konuşurken ‘Büyükçekmece’ demişti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye çalışan Kurum, “vaatlerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdiler” ve “Deprem anında İstanbul 11 ile koştu” ifadelerini kullanmıştı.



Kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanan Kurum, “Biz kazanırsak Gazze’deki mazlumlar sevinecek” demişti.



İmamoğlu’nu eleştirmeye çalışırken ‘rakibi kendisi’ diyen Kurum, katıldığı bir açılışta neyi açtığını unutmuştu. Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi’nin adının Ordu ilinden geldiğini sanan Murat Kurum, baret gafında da bulunarak ‘Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz’ demişti.