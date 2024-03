AKP'li Aday Nebi Hatipoğlu'nun öldürdüğü hayvanlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı

İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen, ardından AKP'den Eskişehir adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu'nun avladığı hayvanların yanında verdiği pozlar ortaya çıktı.

Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde projeleri tanıtan lansman toplantısında “Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü” adını verdiği sosyal projeyi de sunmuştu.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜ GEYİKLERLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

İstikbal gazetesinden Özge Zaim'in haberine göre; tanıtımın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı.