AKP'li adaydan jandarma komutanına küfür!

31 Mart seçimlerine 37 gün kala AKP’li adayların imza attıkları skandallara bir yenisi daha eklendi. Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden aday olan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.

AKP’nin Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, jandarma komutanına küfür etti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.

Altun'un konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” ifadesini kullandı.

İLK DEĞİL!

Daha önce de Balıkesir Bandırma'dan aday olan AKP eski milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, tarla fiyatları üzerinden tartışığı vatandaşa "nah" çekmişti.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale de vatandaşlara hitap ettiği sırada küfür etti. Kale, konuşmasında, "Başka birisi olsa kapıyı üstüne kitler, s.... eder" ifadelerini kullandı.